استقالة رئيس نادي أنقرة جوجو بعد واقعة التعدي على الحكم

أعلن فاروق كوكا رئيس نادي أنقرة جوجو الاستقالة والرحيل عن منصبه، بعد واقعة التعدي على حكم مباراته الأخيرة أمام ريزا سبور أمس بالدوري التركي.

وقرر فاروق كوكا الرحيل عن منصبه بشكل رسمي بعد الاعتداء على خليل أوموت ميلير، وتقدم باعتذار رسمي عن الحادث، رغم أنه كان قد ادعى في البداية أنه كان يريد البصق على الحكم.

وقال كوكا في بيان رسمي له:” أود أن أعلن للجمهور استقالتي من رئاسة النادي من أجل منع أي ضرر آخر على نادينا أنقرة جوجون ومشجعي الفريق وعائلتي التي تنتمي لهم “.

وأضاف:” آمل أن تتم مناقشة المشاكل الهيكلية لكرة القدم التركية بشكل أكثر واقعية بسبب تلك الحادثة الخطيرة التي تسببت فيها، وأريد اغتنام الفرصة وأتقدم باعتذار لكل شخص أزعجته، وخاصة مشجعي النادي”.

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وقرر الاتحاد التركي لكرة القدم تعليق النشاط الرياضي لأجل مسمى، بعدما تم نقل الحكم ميلر للمستشفى بعد تعرضه للضرب من رئيس نادي أنقرة أجوج.