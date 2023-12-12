تفوق على صلاح وحكيمي.. هل استحق أوسيمين التتويج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2023؟

محمد اسماعيل - القاهرة - حصد اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين، جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2023، المقدمة من الاتحاد الأفريقي، كاف، متفوقًا على الثنائي المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي.

البالغ من العمر 24 عامًا، أصبح أول نيجيري يحصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا منذ نوانكو كانو في 1999.

وقال أوسيمين: "كنت واثقًا من الفوز عندما عرفت أنني مرشح لجائزة الأفضل في أفريقيا.. صحيح أن حكيمي وصلاح قدما الكثير في 2023، لكنني أيضًا أديت بشكل جيد سواءً مع نابولي أو نيجيريا، وأستحق الجائزة مثلهما".

وتباينت آراء جماهير كرة القدم بشأن اللاعب الأفضل في القارة السمراء، علمًا بأن كاف استند في تحديد الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا إلى ما حققه المرشحون بالفترة بين نوفمبر 2022 وسبتمبر 2023.

هل استحق أوسيمين جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2023؟

يجب التنويه أولًا إلى أن تحديد الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، اعتمد على 4 جهات على النحو الآتي: "لجنة فنية، الإعلاميون، المدربون وقادة المنتخبات الأفريقية، المدربون وقادة الأندية المشاركة في مجموعات مسابقات الأندية الأفريقية".

اللجنة الفنية بالطبع نظرت إلى ما قدمه الثلاثي صلاح وأوسيمين وحكيمي، فرديًا وجماعيًا في 2023.

الألقاب الجماعية

- فيكتور أوسيمين: 1 (الدوري الإيطالي)

- أشرف حكيمي: 1 (الدوري الفرنسي)

- محمد صلاح: لم يحقق أي لقب مع ليفربول

الأرقام الفردية

- فيكتور أوسيمين: سجل 33 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة، أي أنه ساهم بـ38 هدفًا مع النادي والمنتخب في 41 مباراة

- أشرف حكيمي: سجل 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، أي أنه ساهم بـ11 هدفًا مع النادي والمنتخب في 41 مباراة

- محمد صلاح: سجل 24 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة، أي أنه ساهم بـ43 هدفًا مع النادي والمنتخب في 46 مباراة

التأثير مع النادي والمنتخب

قاد أوسيمين، نابولي أخيرًا إلى تحقيق لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 33 عامًا، حيث ظهر المهاجم النيجيري مؤثرًا في اللحظات الحاسمة، ما يستدل به، تتويجه بجائزة هداف الكالتشيو في هذا الموسم.

ونجح النيجيري في التأهل مع نابولي إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

حكيمي ربما لم يكن يستحق على المستوى الفردي أن يظهر ضمن القائمة المختصرة، لكن الرحلة الجميلة التي عاشها المغرب في كأس العالم 2022، دفعت إلى ضرورة ظهور اسمه إلى جانب أوسيمين وصلاح.

وفشل حكيمي في مهمة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، لكنه حل مع المغرب رابعًا في مونديال قطر.

من جانبه، كان موسم ليفربول سيئًا إلى درجة أنه لم يحقق أي ألقاب، كما غاب عن المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي، ليفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في موسم 2023-2024.

بالطبع كان صلاح أفضل لاعب في ليفربول على مستوى الأرقام الفردية، لكنه لم يكن قادرًا بمفرده على تحقيق أهداف فريق يورجن كلوب.