مواجهات سهلة لريال مدريد وبرشلونة.. نتائج قرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم نتائج قرعة دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا 2023/2024، والتي أقيمت اليوم الثلاثاء بمدينة لاس روزاس.

وأسفرت القرعة عن مواجهات سهلة، لفرق ريال مدريد وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد.

وتوج ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، بعدما تغلب على أوساسونا، بثنائية مقابل هدف على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.

موعد مباريات دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا

وسوف يلعب ريال مدريد أمام أراندينا، ويحل برشلونة ضيفًا على فريق بارباسترو، وأتلتيكو مدريد ضد لوجو.

وستقام مباريات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، خلال يومي 6 و7 يناير 2024.

التأهل إلى دور الـ16 سيكون من مباراة واحدة تلعب في ملعب الفريق المغمور، أي أن جميع أندية الدوري الإسباني لن تلعب أي مباراة في دور الـ32 على ملعبها.

مباريات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا



بارباسترو ضد برشلونة.

أراندينا ضد ريال مدريد.

لوجو ضد أتلتيكو مدريد.

ملجا ضد ريال سوسيداد.

كاستيلون ضد أوساسونا.

سالامانكا ضد فياريال.

إلتشي ضد جيرونا.

بورغوس ضد مايوركا.

تينيريفي ضد لاس بالماس.

إسبانيول ضد خيتافي.

فيرول ضد إبيلية.

هويسكا ضد رايو فاليكانو.

أموريبيتا ضد سيلتا فيجو.

كارتيجينا ضد فالنسيا.

إسبار ضد أتلتيك بلباو.

ديبورتيفو ألافيس ضد ريال بيتيس.