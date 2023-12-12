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الأهلي في المركز الخامس.. القيمة التسويقية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، بمباراة الافتتاح بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، ويشارك في البطولة 7 أندية.

ويعد مانشستر سيتي الأعلى قيمة تسويقية في البطولة بـ 1.6 مليار يورو، ويليه اتحاد جدة في المركز الثاني بـ 114.43 مليون يورو، فيما يأتي الأهلي المصري في المركز الخامس.

ونرصد ترتيب الأندية المشاركة في البطولة من حيث قيمتها التسويقية، وفقا لموقع الاحصائيات "ترانسفير ماركت":

1. مانشستر سيتي، 1.26 مليار يورو

2. اتحاد جدة، 114.43 مليون يورو

3. فلومينينسي، 107.60 مليون يورو

4. كلوب ليون، 38.80 مليون يورو

5. الأهلي، 30.45 مليون يورو

6. أوراوا ريد دياموندز، 19.35 مليون يورو

7. أوكلاند سيتي، 5.33 مليون يورو

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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