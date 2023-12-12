"حذف فقرة ثم أعاد نشره".. مترجم مارسيل كولر يثير الجدل ببيان غاضب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هند عواد:

نشر خالد الجوادى، مترجم مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي بيان غاضب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن الانتقادات التي يتعرض لها المدرب، وقام بتعديله بحذف بعض الكلمات.

وكتب الجوادي: "مع المدرب الكبير تاريخ كبير أحد أفضل المدربين في تاريخ الأهلي بالإنجازات و الأرقام، وأحد أفضل المدربين في القارة بترشيح الكاف و الاتحاد الدولي للاحصاء.

وأضاف: "مع الإنسان الملهم صاحب القلب الكبير والأخلاق العالية الذي لا تعرف إلا أن تحبه و تحترمه و تحارب العالم من أجله، مع مارسيل كولر الإنسان و المدرب الذي يتعرض لأكبر حملة نقد وهجوم ظالمة رأيتها في حياتي، كولر الذي حارب من أجل الأهلي و جماهيره و ضحى بالكثير وأنا أشهد وأعلم بالتفاصيل من أجل حب الأهلي و جماهيره، ولكنه تم تسليمه للإعلام والجماهير الغاضبة دون دروع ولا حتى فرصة يشرح ويفسر".

وقام المترجم بحذف الجملة السابقة التي تشير إلى أن كولر تم تسليمه للإعلام والجماهير الغاضبة.

وواصل البيان: "مارسيل كولر الذي يعمل أكثر من 18 ساعة يوميا من أجل الفريق و حبا في النجاح في تفاني لعمله لم أره في حياتي، يهاجمونه على أشياء 90% منها ليست ذنبه و لكن لا أحد يريد أن يرى الحقيقة أو أن يحلل و يقيم بموضوعية، لا يرون أن كل الفرق التي شاركت في دوري السوبر منهكة و تحقق نتائج سلبية صدفة تلك؟".

وتابع: "كم مباريات و سفر مميت في بداية الموسم الذي في الطبيعي يبدأ كما العالم أجمع بشكل متدرج، قبل التوقف الدولي الأخير 13 مباراة في 58 يوم (8 قاري + 7 محلي) مع كم سفر لدرجة نلعب ضد صنداونز مرتين في 4 أيام مع 10 ساعات طيران ذهاب و مثلهم عودة في مقابل الموسم الماضي 13 مباراة في 78 يوم (9 محلي + 2 قاري فقط)، ألا يرى أحد ذلك؟".

وأكمل: "لا يرون أن الفريق يخلق فرصا أضعافا هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي ولولا غياب التوفيق لاكتسحنا كل المباريات السابقة بالثلاثيات، ماذا لو أحرزت كل أو حتى نصف هذه الفرص؟ حينها سيكون أفضل مدرب في الكون؟ أين موضوعية التقييم؟، الموسم الماضي في نفس الوقت تقريبا اهتزت النتائج قليلا لكن بدعم جمهور الاهلي العظيم عدنا عودة أسطورية و اكتسحنا كل البطولات، لماذا لا نجد الدعم هذا الموسم؟".

وشدد: "لماذا الحديث دوما عن المشروع مثل السيتي و صنداونز و مع أول تعادلين ثلاثة نريد هدم المعبد و نشكك في كل شيء و ندمر أنفسنا و فريقنا؟ كم بطولة خسر صنداونز و كم بطولة و مباراة خسرها السيتي حتى يصل إلى ما يتحدث الناس عنه؟ كم؟ كم؟ هذا الأسبوع بايرن يخسر بالخمسة و السيتي يخسر و برشلونة و و و لم يقم أحد بهدم المعبد لأن هناك إيمان بالمشروع و الأفراد التي حققت نجاحات ليست ببعيدة (من شهرين فقط كان أفضل جهاز فني في التاريخ) المشروع هو رؤية لفترة طويلة وليس التعامل بالقطعة أو هكذا أتصور".

واختتم البيان: "حزين على ما يتعرض له الرجل من ظلم، أكيد النقد الصحي مفيد و بالتأكيد حزن الجمهور على رؤسنا لكن الموضوعية الموضوعية الموضوعية، أنا أحب هذا الرجل لأنه يستحق كل الحب، أنا أدعم هذا الرجل لأنه يستحق كل الدعم ،و سنحارب سويا حتى آخر لحظة من أجل مجد نادينا العظيم، عارف أن الجمهور زعلان و ده حقه و نص لكن بدعم جمهور الأهلي العظيم القادم أفضل بإذن الله، آسف على الإطالة".