تحديد موعد جديد لمباراة ليفربول وتشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" تغيير موعد مباراة ليفربول وتشيلسي القادمة.

ويستضيف فريق ليفربول على ملعب "أنفليد" نظيره تشيلسي، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، يناير القادم.

وأوضحت رابطة "البريميرليج"، أنه بسبب حقوق البث والرعاية، تم تعديل مواعيد 7 مباريات في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل حل أزمة مواعيد البث التلفزيوني والإعلانات.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة عن آرسنال صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي الجديد

وتم تغيير موعد مباراة ليفربول وتشيلسي لتقام يوم الأربعاء 31 يناير في تمام الساعة 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة، بدلًا من العاشرة.

مواعيد مباريات الجولة 22 الجديدة

الثلاثاء 30 يناير 2024

نوتنجهام فورست ضد آرسنال، 9:30 مساءً.

فولهام ضد إيفرتون، 9:45 مساءً.

لوتون تاون ضد برايتون، 9:45 مساءً.

كريستال بالاس ضد شيفيلد يونايتد 10:00 مساءً.

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد 10:15 مساءً.

الأربعاء 31 يناير 2024

ليفربول ضد تشيلسي في تمام 10:15 مساءً.

مانشستر سيتي ضد بيرنلي في تمام 9:30 مساءً.

توتنهام ضد برينتفورد في تمام 9:30 مساءً.

الخميس 1 فبراير 2024

وست هام ضد بورتموث في تمام 9:30 مساءً.

وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد في تمام 10:15 مساءً.