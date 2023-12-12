حجازي أساسي.. تشكيل اتحاد جدة لمواجهة أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه اتحاد جدة السعودي نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء في افتتاح كأس العالم للأندية 2023.

وأعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لاتحاد جدة تشكيل الفريق للمباراة كالآتي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - حسن كادش - زكريا هوساوي

خط الوسط: فابينيو – كانتي - رومارينيو - كورنادو - فيليبي جوتا

خط الهجوم: كريم بنزيما

يذكر أن الفائز من مباراة اليوم يواجه الأهلي المصري في الجولة المقبلة، المقرر لها يوم الجمعة 15 ديسمبر.