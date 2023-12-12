الشيبي يحصد جائزة لاعب الشهر في بيراميدز .. صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



أعلن نادي بيراميدز تكريم المغربي محمد الشيبي، بعد تألقه مع الفريق في المباريات الماضية في الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وحصل الدولي المغربي ظهير أيمن فريق بيراميدز محمد الشيبي على جائزة لاعب شهر نوفمبر.

وقدم محمد الشيبي مستويات رائعة مع بيراميدز خلال الفترة الماضية، وساهم مع زملائه في تصدر جدول ترتيب الدوري المصري، وتحقيق نتائج إيجابية في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقدم ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، جائزة لاعب الشهر لمحمد الشيبي قبيل انطلاق مران الفريق على ملعب الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمواجهة بلدية المحلة في الدوري.

موعد مباراة بيراميدز وبلدية المحلة:

يستعد فريق بيراميدز لاستضافة فريق بلدية المحلة، الخميس القادم الموافق 14 ديسمبر، في السابعة مساء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.