ثلاثي الزمالك الموقوف يؤدون تدريبات خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتظم ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزنارى في مران اليوم، إذ أدى اللاعبون تدريبات خاصة على هامش المران الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء.

وخاض الثلاثي الحصة البدنية والتأهيلية مع باقي اللاعبين في بداية المران، ثم أدى اللاعبون تدريبات خاصة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وفقاً للبرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في السابعة مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.