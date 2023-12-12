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الأهلي يتفوق على ريال مدريد.. الأندية الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2023 في ، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر، بمشاركة 7 أندية بينهما النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني ضمن ترتيب الأندية الأكثر مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي جاء ترتيبها كالآتي:

1. أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، 10 مرات

2. الأهلي المصري، 8 مرات

3. الإسباني، 6 مرات

4. مونتيري الميكسيكي، 5 مرات

5. الإسباني، 4 مرات

6. باتشوكا المكسيكي، 4 مرات

7. الهلال السعودي، 3 مرات

وتقام مباراة الافتتاح، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، ويلتقي الفائز منهما الأهلي، يوم الجمعة المقبل 15 ديسمبر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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