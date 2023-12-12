الأهلي يتفوق على ريال مدريد.. الأندية الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر، بمشاركة 7 أندية بينهما النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي الأهلي في المركز الثاني ضمن ترتيب الأندية الأكثر مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي جاء ترتيبها كالآتي:

1. أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، 10 مرات

2. الأهلي المصري، 8 مرات

3. ريال مدريد الإسباني، 6 مرات

4. مونتيري الميكسيكي، 5 مرات

5. برشلونة الإسباني، 4 مرات

6. باتشوكا المكسيكي، 4 مرات

7. الهلال السعودي، 3 مرات

وتقام مباراة الافتتاح، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، ويلتقي الفائز منهما الأهلي، يوم الجمعة المقبل 15 ديسمبر.