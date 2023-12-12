الامارات | منتخب الإمارات للناشئين يهزم الأردن في بطولة غرب آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح منتخب الإمارات للناشئين لكرة القدم مشاركته في بطولة غرب آسيا العاشرة، بالفوز على الأردن بهدف دون رد، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على على ملعب مجمع السعادة بمدينة صلالة.

وسجل هدف المنتخب اللاعب هزاع فيصل.

وحضر المباراة إبراهيم حسن النمر عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وضمن مباريات المجموعة ذاتها، حقق منتخب السعودية الفوز على نظيره منتخب سوريا بهدفين مقابل لاشئ.

ومع ختام الجولة الأولى، تصدّر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بالتساوي في عدد النقاط مع منتخبنا الوطني (ثانياً)، وبدون نقاط حل المنتخب الأردني (ثالثاً)، والمنتخب السوري (رابعاً).

وتُقام بعد غد الخميس الجولة الثانية لمجموعتنا، حيثُ يلتقي منتخبا الأردن والسعودية في الخامسة مساءً، ويواجه منتخبنا الوطني منتخب سوريا في الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.