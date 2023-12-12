مونديال الأندية بالسعودية .. بنزيما يحقق رقمًا فريدًا في مشاركات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق اتحاد جدة السعودي من التقدم بثلاثية من دون رد على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الجوهرة المشعة ، لحساب الدور التمهيدي من البطولة.





وتمكن الفرنسي بنزيما من التوقيع على ثالث الأهداف للفريق السعودي ، خلال المواجهة عند الدقيقة 40.

وبهذا الهدف أصبح بنزيما أول لاعب في تاريخ مشاركات مونديال الأندية يتمكن من التسجيل خلال 4 نسخ مختلفة من البطولة أعوام 2014 ، 2016 ، 2022 مع ريال مدريد.

وعام 2023 مع فريق اتحاد جدة السعودي.

ويخوض اتحاد جدة اللقاء الجاري الآن بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد حجازي، حسن كادش، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي.

خط الهجوم: رومارينيو، إيجو كورونادو، كريم بنزيما.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره في البطولة يوم الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة المشعة ، بملاقاة الفريق الفائز من المواجهة التي تجمع اتحاد جدة السعودي بنظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي .

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، قد أعلن تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي توجهت أمس الإثنين إلى المملكة العربية السعودية؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقام مرتجي رئيس البعثة الحمراء بالتنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة بالأحمر وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، خاصة الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقال.

ويواجه الأهلي في مباراته الأولى في مونديال الأندية يوم 15 ديسمبر الجاري أمام الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي الجارية الآن.