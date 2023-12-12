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موعد وحكام مباراة الإياب بين بيراميدز وصن داونز بدوري الأبطال

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ياسر رشاد - القاهرة - تلقى نادي بيراميدز إخطارا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراة الفريق أمام صن داونز، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وتقرر إقامة المباراة في السادسة من مساء الثلاثاء ١٩ ديسمبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي، في إطار رابع جولات دور المجموعات.

ويدير اللقاء طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، 
ويعاونه عيسى بوجولا المساعد الأول،  وموسى حفيظ المساعد الثاني، وألفريد أرمي الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام جون كلود برميتشاو من بوروندي، والمنسق العام أليكساندر أسانتي من غانا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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