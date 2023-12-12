رئيس اتحاد الكاراتيه التقليدي والمدير التنفيذي واللاعبين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدكتور رامي المكاوى رئيس الأتحاد المصري والأفريقي وعضو مجل إدارة الاتحاد الدولي للكاراتية التقليدي على التصويت في الانتخابات الرئاسية لحمهورية مصر العربية.

كما حرص اعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للاتحاد اللواء جمال الطحلاوي على الادلاء باصواتهم وكذلك المديرين الفنيين للاتحاد ولاعبو المنتخبات الوطنية.

وأشاد اللواء جمال الطحلاوي بمشاركة جموع الشعب المصري فى هذا العرس الانتخابى الديمقراطى الرائع الذى يعكس الوجه الحضارى لبلدنا والنزول وممارسة الحق الدستورى فى اختيار رئيس الجمهورية.

انتخابات الرئاسة 2024

وتختتم اليون عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، لاختيار أحد المرشحين الأربعة لفترة رئاسية جديدة تنتهي في 2030.

ويخوض الانتخابات الرئاسية 2024، أربعة مرشحين هم: المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر، رمز السلم.

كما جرى قيد 62 منظمة محلية بـ22540 متابعًا محليًا، و528 متابعًا إعلاميًا دوليًا ما بين زائر ومقيم، و115 وسيلة إعلامية ما بين وكالة أنباء وقنوات وصحف، و70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قناة وجريدة ومواقع إلكترونية بـ4218 متابعًا للتغطية الإعلامية.

وحدد القانون وقرارات الهيئة الوطنية، خطوات أدلاء الناخبين بأصواتهم في داخل لجنة الاقتراع، السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور ويحدد رئيس اللجنة عدد الناخبين المسموح لهم بالدخول وفقا لعدد كبائن الاقتراع داخل اللجنة، ويتحقق رئيس اللجنة من هوية الناخب بنفسه من واقع أصل بطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي يتحقق رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.