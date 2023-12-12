محمد صلاح يعلق على جائزة أفضل لاعب في ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - علق محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، على فوزه بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر الماضي المقدمة من الريدز، بعد المستويات القوية التي قدمها.

وأكد صلاح على سعادته الكبيرة بحصوله على جائزة أفضل لاعب في ليفربول خلال الشهر الماضي، حيث شدد على أن الفوز بالمباريات وتسجيل الأهداف هي الأهم.

تصريحات محمد صلاح

تحدث محمد صلاح عقب فوزه بفوزه بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر، حيث قال: "جيد للغاية الفوز بهذه الجائزة، لكن الأهم بالنسبة لي هو الفوز بالمباريات والتسجيل لصالح الفريق".

بينما كشف أفضل لحظة له خلال الشهر الماضي، فقال: "صناعة الهدف لـ ترينت ألكسندر أرنولد أمام مانشستر سيتي تعد أفضل لحظة لي في شهر نوفمبر".

بينما تحدث عن وصوله للهدف الـ 200 مع الريدز، فقال: "بالتأكيد رائع جدًا تسجيل 200 هدف لهذا العملاق الكبيرة، لدي سعادة كبيرة للغاية، فاحتفلنا بعد المباراة واحتفلت مع عائلتي بسبب ذلك".

بينما قال عن مستويات الفريق مؤخرًا: "لقد تحدثت من قبل، نستطيع أن نقدم موسمًا مميزًا هذا الموسم".

وأضاف: "لابد علينا الإيمان والتدريب بجد وسنرى ما سيحدث، ليس علينا أن نضع الكثير من الضغط على أنفسنا، كما أننا نحتاج إلى لعب المباريات والاستمرار في الفوز".