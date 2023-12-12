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دوري أبطال أوروبا .. أرسنال يتقدم على آيندهوفن في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق أرسنال الإنجليزي بهدف من دون رد على نظيره آيندهوفن الهولندي ، بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب الأخير ، لحساب منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة .
 


جاء الهدف في الدقيقة 42 عبر اللاعب إدوارد نيكيتاه.
ويخوض أرسنال اللقاء محتلاً صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة ، بينما يأتي الفريق الهولندي وصيفًا برصيد 8 نقاط.

وتأتي مواجهات اليوم من دوري أبطال أوروبا على النحو التالي ..

أيندهوفن × آرسنال، beIN Sports HD 3
لانس × إشبيلية، beIN Sports HD 4
مانشستر يونايتد × بايرن ميونخ، beIN Sports HD 1
إنتر ميلان × ريال سوسييداد،  beIN Sports HD 3
نابولي × سبورتنج، beIN Sports HD 4.
يونيون برلين × beIN Sports HD 2

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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