انتر ميامي يتصدر الترند بعد إعلان موعد لقاء رونالدو مع ميسي

ياسر رشاد - القاهرة - احتل نادي انتر ميامي مركز الصدارة بمؤشرات جوجل بمصر والسعودية حيث بحث عنه الملايين من عشاق الكرة العالمية لمعرفة موعد انطلاق المباراة المنتظرة بين انتر ميامي والنصر والتي سيواجه خلالها أشهر لاعبي بالعالم كريستيانو رونالدو أمام ليونيل ميسي، في لقاء كروي مميز.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "X"، تويتر سابقًا، موعد مباريات نادي انتر ميامي مع نادي الهلال والنصر وقال:"نادي انتر ميامي مع نادي الهلال ونادي النصر في مواجهات قوية على بطولة كأس موسم الرياض، على ملعب المملكة ارينا، وذلك خلال الفترة من 29 يناير إلى 8 فبراير 2024".

كما نشر بيان أوضح فيه مواعيد مباريات كأس الموسم 2023، والتي يشارك فيها نادي إنتر ميامي الأمريكي؛ وناديًا الهلال والنصر بمشاركة العديد من نجوم كرة القدم العالميين.

الرقصة الأخيرة بين رونالدو وميسي

وتابع أن فريق إنتر ميامي الأمريكي يصل إلى العاصمة "الرياض" في يناير المقبل ليخوض أولى مبارياته في كأس موسم الرياض ضد ناديي الهلال والنصرء حيث سيواجه إنتر ميامي؛ حامل لقب كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم في أولى مبارياته في البطولة بملعب المملكة أرينا (يوم الاثنين 29 يناير)؛ نادي الهلال الذي يتربع حاليًا على صدارة الدوري السعودي للمحترفين لهذا العام» وفي مباراته الثانية (يوم الخميس 1 فبراير)؛ سيواجه إنتر ميامي نادي النصر في لقاء أطلق عليه “The last Dance”؛ حيث سيتواجه نجوم كرة القدم الأسطوريان كريستيانو رونالدو من فريق النصر وليونيل ميسي من فريق إنتر ميامي وجها لوجه على أرض مرة أخرى بعد آخر لقاء جمع بينهما في كأس موسم الرياض الماضي.

وتختتم فعاليات البطولة (يوم الخميس 8 فبراير) المقبل بديربي الرياض بين الهلال والنصر؛ حيث سيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة.