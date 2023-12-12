آيندهوفن يفرض التعادل على أرسنال في دوري أبطال أوروبا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة أرسنال أمام آيندهوفن، التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وشارك النجم المصري محمد النني أساسيا في المباراة قبل أن يغادر في الدقيقة 62 بسبب الإصابة.

سجل إدوارد نيكتياه هدف أرسنال الأول في الدقيقة 42، قبل أن يدرك آيندهوفن في الدقيقة 51 عن طريق يوربي فيرتيسين.

طالع أيضًا: اتحاد جدة يضرب موعدًا مع الاهلي في كأس العالم للأندية بعد الفوز على أوكلاند سيتي

لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 ويتقاسم الفريقان نقاط اللقاء.

بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى النقطة 13 في صدارة ترتيب المجموعة، بينما ارتقى رصيد آيندهوفن إلى 9 نقاط في الترتيب الثاني.