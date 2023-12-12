إحصائيات مذهلة لـ الاتحاد أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

تأهل فريق الاتحاد السعودي إلى دور ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز الذي حققه على حساب نظيره أوكلاند سيتي.

وحقق فريق الاتحاد السعودي الفوز على حساب نظيره أوكلاند سيتي، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهم اليوم الثلاثاء، في افتتاحية كأس العالم للأندية.

وضرب اتحاد جدة، موعدًا مع النادي الاهلي في ربع نهائي مونديال الأندية لعام 2023، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، في المملكة العربية السعودية.

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إحصائيات مثيرة من مباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي

وسدد لاعبو الاتحاد 30 تسديدة على مرمى أوكلاند خلال اللقاء، و11 تسديدة على المرمى، وبلغت نسبة استحواذ الفريق 55٪.

وقام لاعبو اتحاد جدة بتمرير الكرة 561 مرة بدقة تمريرات وصلت إلى 89٪، وارتكبوا 9 أخطاء، ولم يتحصلوا على أي بطاقات صفراء، وحصلوا على 9 ركنيات، ولم يقع الفريق في مصيدة التسلل.

بينما أوكلاند سيتي، فإنه سدد 4 تسديدات فقط ولم يسدد أي كرة على مرمى النمور، وبلغت نسبة استحواذ الفريق 45٪.

ومرر لاعبو أوكلاند سيتي، 485 تمريرة بدقة وصلت إلى 84٪، وارتكبوا 8 أخطاء، ووقعوا في مصيدة التسلل مرة واحدة، وحصلوا على 5 ركنيات.