أول رد فعل من الاهلي على مواجهة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

علق النادي الاهلي على مواجهة نظيره اتحاد جدة في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية 2023 والمقامة في السعودية.

وضرب فريق اتحاد جدة السعودي موعدًا مع نظيره الاهلي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الإطاحة بنظيره أوكلاند سيتي من المباراة الإفتتاحية.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الاهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، ‏أبطال إفريقيا في مواجهة الاتحاد السعودي ضمن منافسات كأس العالم للأندية”.

وفاز فريق اتحاد جدة على نظيره أوكلاند سيتي، بثلاثية نظيفة، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية سجلهم، الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه كانتي و البرازيلي رومارينهو.

وستقام مباراة الاتحاد ضد نظيره الاهلي يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري في ثاني مباريات مونديال الأندية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد الملك عبدالله بالمدينة الرياضية.