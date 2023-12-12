إشبيلية يودع دوري أبطال أوروبا بهزيمة قاتلة أمام لانس الفرنسي

تلقى فريق إشبيلية الإسباني هزيمة قاتلة أمام لانس الفرنسي، بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بوليرت ديليليس، بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحسم التعادل السلبي الشوط الأول رغم الفرص الهجومية العديدة التي سنحت للطرفين وسط تألق للحارسين والدفاع.

الشوط الثاني جاءت المباراة جيدة المستوى مثيرة في أغلب فتراتها تبادل خلالها الفريقين السيطرة على مجريات الأمور، وتقدم لانس بالهدف الأول عن طريق اللاعب بيرزيميسلاف فرانكوفسكي من ضربة جزاء بالدقيقة 63.

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لكن إشبيلية تعادل بواسطة المدافع المخضرم سيرجيو راموس من ضربة جزاء بالدقيقة 79 ، قبل أن يسجل لانس الهدف الثاني عن طريق أنجيلو فولغيني بالدقيقة 90+6.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد لانس إلى 8 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا، وتجمد إشبيلية عند نقطتين في المركز الرابع.