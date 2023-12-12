تاريخ مواجهات الاهلي والاتحاد السعودي قبل مواجهة كأس العالم للأندية

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الاهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية.

ويستهل الاهلي مشوارة في كأس العالم للأندية بمواجهة الاتحاد الذي تأهل إلى هذا اللقاء بعد الفوز على أوكلاند سيتي اليوم بثلاثية دون رد.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر الجارس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة).

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تاريخ مواجهات الاهلي واتحاد جدة

سبق واجتمع الفريقين في لقاء وحيد بربع نهائي كأس العالم للأندية نسخة 2005.

ونجح اتحاد جدة في الفوز على الاهلي في هذا اللقاء بهدف دون رد، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق محمد نور لاعب العميد، ويأمل المارد الأحمر تحقيق نتيجة إيجابية هذه المرة أمام الاتحاد.

وتأهل الاتحاد لمواجهة الاهلي بعد فوزه اليوم على أوكلاند سيتي بثلاثية دون رد في افتتاحية مونديال الأندية.