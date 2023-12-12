الشحات ينتظر فض الشراكة مع لاعب أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

عادل إيمليانو تادي لاعب نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي، اللاعب حسين الشحات نجم النادي الاهلي، بعدما أصبح أكثر اللاعبين مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأصبح الثنائي هما أكثر اللاعبين حول العالم مشاركة في المباريات، بعدما خاض كلاهما 12 مباراة رفقة أنديتهم في البطولة العالمية.

وودع إيمليانو تادي البطولة اليوم، بعد الخسارة الثقيلة بثلاثية نظيفة أمام الاتحاد السعودي، في المباراة التي جمعتهما في الدور التمهيدي بالنسخة الجارية.

ويمتلك حسين الشحات لاعب النادي الاهلي، فرصة المحافظة على رقمه القياسي، عندما يظهر مع الفريق في مباراته الافتتاحية في البطولة في النسخة الجارية مساء الجمعة المقبل.

وضرب الاتحاد السعودي موعدًا ناريًا أمام الاهلي، في الدور ربع نهائي من كأس العالم للأندية في نسختها الجارية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

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وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الاهلي والاتحاد في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد الملك عبدالله بالمدينة الرياضية.