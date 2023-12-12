بعد الظهور الأول في مونديال الأندية.. رسالة مهمة من إمام عاشور لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



وجه إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة للجماهير الحمراء، بعد أول مشاركة له في كأس العالم للأندية السعودية 2023، رفقة المارد الأحمر.

ونشر إمام عاشور صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنسجرام، مكتوب عليها: "أنا متحمس لكأس العالم للأندية في جدة، أتطلع لكتابة التاريخ مع الأهلي".

ويفتتح الاتحاد السعودي أولى مباريات كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الجوهرة"، على أن يواجهه الفائزة في تلك المباراة، النادي الأهلي بطل أفريقيا، يوم الجمعة القادم 15 ديسمبر.

وإنضم إمام عاشور للأهلي في الإنتقالات الصيفية قادمًا من فريق ميتلاند الدنماركي، ليشارك هذا الموسم في 14 مباراة في مختلف البطولات سجل هدف وحيد ، و5 تمريرات حاسمة.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية من يوم 12 ديسمبر حتى 22 ديسمبر الجاري.