محمد صلاح يكشف أفضل مباراة شارك فيها مع ليفربول في نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حصد قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول جائزة لاعب الشهر نوفمبر 2023، للمرة الثالثة على التوالي.

وعبر صلاح في تصريحات لقناة نادي ليفربول الرسمية، عن سعادته بالحصول على جائزة لاعب الشهر، مؤكدًا أنه يسعى دائمًا لتحقيق الفوز وتسجيل الأهداف في المباريات من أجل الحصول على تلك الجوائز.

وأضاف أن ليفربول يقدم مستوى جيد هذا الموسم وتصدر الدوري الإنجليزي، لذا بإمكانه حصد الألقاب هذا الموسم.

وكشف الفرعون المصري محمد صلاح عن أفضل لحظة عاشها مع ليفربول خلال نوفمبر الجاري، حينما صنع هدفًا لـ ترينت ألكنسدر أرنولد في مرمى مانشستر سيتي.

"إنه لأمر رائع أن تسجل 200 هدف لمثل هذا النادي الكبير، أنا سعيد جدًا بذلك، لقد احتفلنا قليلاً بعد المباراة مع الفريق وأيضًا مع عائلتي، سعيد جدًا بذلك"

وعن وصوله للهدف رقم 200 مع ليفربول، أكد أنه سعيد للغاية لتسجيله هذا الكم من الأهداف مع نادي ليفربول، ثم الاحتفال مع بعد المباراة مع عائلته وزملائه داخل الفريق".



ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة عن آرسنال صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة.