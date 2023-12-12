بعد تتويج بيرسي تاو بالأفضل داخل أفريقيا.. بيراميدز يرد على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



أعلن المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، عن تكريم الدولي الكونغولي فيستون كلالا ماييلي، مهاجم الفريق بمناسبة اختياره ضمن أفضل ٣ لاعبين في قارة أفريقيا لعام ٢٠٢٣.



ودخل ماييلي في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا 2023، منافسًا لبيرسي تاو لاعب الأهلي، وبيتر شالويلي لاعب فريق صن داونز الجنوب أفريقي.



وحصد بيرسي تاو على جائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا 2023، بعدما توج مع الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا وتسجيله 5 أهداف، والفوز بالدوري الممتاز وكأس مصر والسوبر.

ويقدم ماييلي مستويات رائعة مع بيراميدز منذ انضمامه لصفوف الفريق بداية الموسم الجاري في جميع البطولات، بعدما كان هدافا للنسخة الماضية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مع فريق يانج أفريكانز التنزاني سابقًا.