هويلاند في الهجوم.. مانشستر يونايتد يعلن تشكيل مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن تين هاج المدير الفني لفريق نادي مانشستر يونايتد عن تشكيل المباراة النارية التي تجمعه ضد فريق بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة على ملعب أولد ترافورد، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتاج مانشستر يونايتد إلى الفوز، إلى جانب تعادل جالطة سراي مع كوبنهاجن من أجل التأهل إلى دور الـ16.

ويقع مانشستر يونايتد في المركز الرابع برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر العملاق البافري بايرن ميونيخ المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة.

وإليكم تشكيل مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: شو - فاران - مجواير - دالوت.

خط الوسط: إمرابط - مكتوميناي - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو - أنتوني - هويلاند.

تشكيل بايرن ميونخ

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: مزراوي - أوبيميكانو - كيم - ديفيز.

خط الوسط: جوريتسكا - كيميتش - موسيالا.

خط الهجوم: كومان - سانيه - كين.