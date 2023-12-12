استعدادات قوية وتعليمات من كولر.. تفاصيل مران الأهلي الأول في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي المران الأول في كأس العالم للأندية، والمقامه في السعودية، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفائز من مباراة إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

خاض اللاعبين مراناً بدنياً وبعض الجمل الخططية بجانب فقرة لحراس المرمى، وعقد مارسيل كولر المدير الفني مران اليوم محاضرة فنية مع اللاعبين.

وإحتفال لاعبي الفريق بزملائهم بيرسي تاو الذي حصل على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا، ومحمود عبد المنعم كهربا بعد حصوله على جائزة أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أفريقيا والذي سجله بمرمى الهلال السوداني .

ويبدأ الأهلي مشواره في مونديال الأندية بمواجهة الفائز من أتحاد جدة وأوكلاند الليلة، الجمعة القادمة في الثامنة مساء.