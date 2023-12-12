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في مواجهة الأهلي.. اتحاد جدة يفوز على أوكلاند سيتي ويتأهل للدور الثاني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تأهل اتحاد جدة السعودي للدور الثاني من كأس العالم للأندية، بعدما حقق الفوز على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0.

وافتتح رومارينهو التسجيل للاتحاد في الدقيقة 29، ثم أحرز كانتي الهدف الثاني في الدقيقة 34، وسجل كريم بنزيما الهدف الثالث في الدقيقة 41.

ويواجه اتحاد جدة السعودي الأهلي المصري، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل 15 ديسمبر، في الجولة الثانية من كأس العالم للأندية 2023.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في بمشاركة، اتحاد جدة، مانشستر سيتي، الأهلي، كلوب ليون، أوراوا ريد دياموندز، أوكلاند سيتي، فلومينينسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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