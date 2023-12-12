"ملاقاة نادي القرن".. خليل البلوشي يعلق على فوز اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق المعلق الرياضي خليل البلوشي على تأهل اتحاد جدة إلى الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2023.

وكتب البلوشي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "النمور ما زالت تمارس هوايتها المفضلة باصطياد الفريسة، ألف مبروك جماهير الاتحاد السعودي والتأهل لملاقاة نادي القرن النادي الأهلي المصري".

واختتم: "مواجهة عربية جديدة في كأس العالم بين الأشقاء نتمناها قمة عربية تليق بالكبيرين".

وتأهل اتحاد جدة السعودي إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على أوكلاند سيتي اليوم، بنتيجة 3-0.