هجوم النصر يدمي شباك الشباب

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أهداف المباراة بدأها النصر عند الدقيقة 17 عن طريق لاعب الوسط الإيفواري سيسكو فوفانا، قبل أن يرد كارلوس جونيور بهدف التعادل لصالح الشباب في الدقيقة 24، إلا أن النصر رفض استمرار التعادل مع الشباب طويلا، فبعد 4 دقائق من هدف الشباب، تقدم السينغالي ساديو ماني للنصر بهدف ثان، ووقع عبدالرحمن غريب على الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 45+3، وأضاف قائد فريق النصر المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الرابع في الدقيقة 74، وتمكن هتان باهبري من تقليص الفارق لصالح الشباب في الدقيقة 90، وعاد النصر ليسجل مجدداً بهدف خامس للبديل محمد مران عند الدقيقة 90+7.
الغزارة التهديفية ليست جديدة على المباريات التي تجمع النصر والشباب في كل البطولات.
ففي آخر مباراة جمعت الفريقين قبل مواجهة الاثنين، تغلب النصر على الشباب برباعية نظيفة في الجولة الرابعة من الموسم الجاري لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وشهدت آخر 10 مباريات جمعت الفريقين تسجيل 36 هدفا، بمعدل 3.6 أهداف في المباراة الواحدة.
هذه السلسلة شملت 8 مباريات في الدوري السعودي، وواحدة في كأس الملك سلمان للأندية، إضافة إلى مباراة الكأس.
كما أن 6 من المباريات الـ10 شهدت تسجيل 4 أهداف على الأقل.
آخر 10 مباريات جمعت الفريقين:
- شهدت تسجيل 36 هدفا، بمعدل 3.6 أهداف في المباراة الواحدة.
- 6 من المباريات الـ10 شهدت تسجيل 4 أهداف على الأقل.
- فاز النصر بـ5 مباريات، مقابل 3 انتصارات للشباب.
- سيطر التعادل السلبي على مواجهتين.
- تغلب النصر على الشباب برباعية نظيفة في الجولة الرابعة من دوري روشن.
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