العالم يترقب «الرقصة الأخيرة» بين ميسي ورونالدو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف نادي إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن موعد إقامة مباراة ودية أمام النصر السعودي، الذي يضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، في لقاء أطلق عليه المنظمون لقب «الرقصة الأخيرة» بين النجمين العالميين.

وأكد النادي الأمريكي - في بيان له- أنه سيستعد للموسم الجديد، بخوض مباريات ودية في السعودية ضد النصر وكذلك الهلال، الذي يلعب في صفوفه النجم البرازيلي نيمار جونيور، زميل ميسي السابق في برشلونة وباريس سان جيرمان، والذي يتعافى حاليا من إصابة حادة.

تحت اسم كأس موسم الرياض، أكد نادي إنتر ميامي أنه سيواجه الهلال أولا يوم 29 يناير، على ملعب المملكة أرينا بالرياض.

وأشار النادي الأمريكي، إلى أنه سيعود إلى اللعب في نفس الملعب، في الأول من فبراير المقبل، أمام النصر، حيث سيلتقي ميسي ورونالدو مجددا وجها لوجه، وهما أهم لاعبي كرة القدم في جيلهما، والمتوجان معا بـ13 كرة ذهبية (8 لميسي و5 لكريستيانو).

وأكد المدير الرياضي لإنتر، كريس هيندرسون «ستوفر هذه النوعية من المباريات اختبارات مثيرة لفريقنا، الأمر الذي سيفيدنا مع اقتراب موسم جديد. نحن سعداء باللعب أمام فرق بجودة الهلال والنصر».

وشارك رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، بيانا لمنظمي موسم الرياض، يؤكد أن إنتر ميامي سيواجه النصر في لقاء أطلق عليه «The Last Dance» الرقصة الأخيرة، حيث سيتواجه ميسي (36 عاما)، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، مع رونالدو (38 عاما)، المتوج خمس مرات بالكرة الذهبية «وجها لوجه على الأرض مرة أخرى، بعد آخر لقاء جمع بينهما في كأس موسم الرياض الماضي».

خلال مسيرتهما الاحترافية، التقى ميسي ورونالدو وجها لوجه 37 مرة، بينها 30 مرة في «الكلاسيكو» الإسباني، عندما كان الأرجنتيني يدافع عن ألوان برشلونة، والبرتغالي عن ألوان ريال مدريد.

وحسب إحصائيين في كرة القدم، فاز ميسي 17 مرة، ورونالدو 11 مرة، مع 9 تعادلات.

وتختتم فعاليات البطولة في 8 فبراير بديربي الرياض بين الهلال والنصر، حيث سيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة.