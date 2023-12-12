رومارينيو يؤكد خلافه مع بنزيما على الكابتنية

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رومارينيو ارتدى شارة قيادة نادي الاتحاد، مطلع الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بطلب رسمي من البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني «المقال» للفريق الأول لكرة القدم، قبل أن يتم تحويلها إلى بنزيما.
واعترف رومارينيو في تصريخات مع صحيفة «globo» البرازيلية، بوجود خلاف داخل غرفة ملابس الاتحاد، بسبب شارة القيادة؛ قائلا «لكن.. تم حل الأمر داخليا».
وعلى الرغم من ذلك.. نفى النجم البرازيلي، وجود أي «غيرة» أو «حقد» من داخله ضد بنزيما، مؤكدا على أنه لا يزال يشعر نفسه، بأنه أحد قادة غرفة ملابس العميد الاتحادي، خاصة مع مسيرته التي تخطت الـ200 مباراة مع الفريق الأول وأكثر من 100 هدف.
وأعرب رومارينيو، عن فخره باللعب بجوار المهاجم الفرنسي الكبير، الذي وصفه بأنه أحد أعظم الرياضيين في تاريخ كرة القدم، مشددا على أن كريم، يرفع مستوى أي لاعب بجواره.
وصدم رومارينيو، جماهير نادي الاتحاد؛ بـ«استبعاده» فريقه من قائمة المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم للأندية 2023، والتي انطلقت أمس، على الأراضي السعودية.
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