شكرا لقرائتكم خبر ديميرال: أشعر بالخجل لضرب الحكم التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يفوت مدافع الأهلي، ميريح ديميرال، حادثة ضرب الحكم خليل أوموت ميلر في الدوري التركي دون تعليق، إذ أكد عبر حسابه الرسمي على منصة إكس شعوره بالخجل مما حدث.

انتهت مباراة أنقرة جوجو وريزا سبور في الدوري التركي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وقد شهدت في دقائقها الأخيرة عددا من اللحظات المثيرة للجدل، خاصة على المستوى التحكيمي.

فاروق كوكا رئيس نادي أنقرة جوجو فاجأ الجميع عقب نهاية المباراة بالنزول إلى أرض الملعب ومهاجمة الحكم وضربه، وقد سانده عدد من لاعبي الفريق واعتدوا على الحكم بضرب مبرح، بعد سقوطه على الأرض، ذلك قبل أن يتدخل الأمن وينقذه من بين أيديهم.

ديميرال أكد أن الحكم لم يتعرض وحده للكم والركل على الأرض في انتهاك لكرامة الإنسان، بل الكرة التركية أجمع.

قال «إنه لأمر مخجل، كيف سينسى طفله هذا المشهد المخجل بينما هو يراقب والده؟ الملاعب الخضراء يجب أن تكون المكان الذي يتحلى بالروح الرياضية والبهجة. أشعر بالخجل مما حدث».