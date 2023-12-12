شكرا لقرائتكم خبر ديميرال: أشعر بالخجل لضرب الحكم التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
انتهت مباراة أنقرة جوجو وريزا سبور في الدوري التركي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وقد شهدت في دقائقها الأخيرة عددا من اللحظات المثيرة للجدل، خاصة على المستوى التحكيمي.
فاروق كوكا رئيس نادي أنقرة جوجو فاجأ الجميع عقب نهاية المباراة بالنزول إلى أرض الملعب ومهاجمة الحكم وضربه، وقد سانده عدد من لاعبي الفريق واعتدوا على الحكم بضرب مبرح، بعد سقوطه على الأرض، ذلك قبل أن يتدخل الأمن وينقذه من بين أيديهم.
ديميرال أكد أن الحكم لم يتعرض وحده للكم والركل على الأرض في انتهاك لكرامة الإنسان، بل الكرة التركية أجمع.
قال «إنه لأمر مخجل، كيف سينسى طفله هذا المشهد المخجل بينما هو يراقب والده؟ الملاعب الخضراء يجب أن تكون المكان الذي يتحلى بالروح الرياضية والبهجة. أشعر بالخجل مما حدث».
كانت هذه تفاصيل خبر ديميرال: أشعر بالخجل لضرب الحكم التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.