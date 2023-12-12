لماذا ياسين بونو أفضل حارس في القارة السمراء؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيطر المغرب في حفل الجوائز السنوية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، على أفضل مدرب وأفضل منتخب وأفضل حارس مرمى، كما ضمت التشكيلة المثالية لأفضل لاعب 11 لاعبا في القارة لاعبين مغاربة. وفاز المغربي ياسين بونو لاعب الهلال السعودي بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا للعام الجاري 2023، لأول مرة في مسيرته. وتسلم الجائزة وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب نيابة عن الحارس الدولي الذي غاب عن حفل الجوائز السنوي. وتفوق حارس المرمى المغربي في التصويت على كل من محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، والكاميروني أندري أونانا لاعب مانشستر يونايتد الحالي وإنتر ميلان السابق. وحسم الحارس المغربي السباق لصالحه بفضل إنجازه التاريخي مع منتخب المغرب بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة (قطر 2022) وأيضا لدوره البارز في تتويج فريقه السابق إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي. وكان ياسين بونو حل ثالثا في تصنيف جائزة «ياشين» لأفضل حارس مرمى في العالم بحفل الكرة الذهبية هذا العام، وتفوق عليه البرازيلي إيديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي، والأرجنتيني إيمليانو مارتينيز حارس أستون فيلا الذي فاز بالجائزة. مسيرته الكروية: التحق بأكاديمية الوداد الرياضي في الدار البيضاء عام 1999.

بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي الوداد الرياضي.

وفي يونيو 2012 انتقل إلى أتلتيكو مدريد.

في سبتمبر 2014 انتقل إلى ريال سرقسطة على سبيل الإعارة.

في يوليو 2016 انتقل إلى نادي جيرونا.

في 2 سبتمبر 2019 انتقل إلى نادي إشبيلية.

في 13 أغسطس 2023 انتقل إلى نادي الهلال. الجوائز الفردية: جائزة أفضل حارس أفريقي: 2023.

جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب أفريقي: 2023.

جائزة أفضل لاعب أفريقي في الدوري الإسباني: 2021–22.

الدوري الإسباني تشكيلة الموسم: 2021–22.

الدوري الأوروبي تشكيلة الموسم: 2019–20، 2022–23.

الدوري الأوروبي رجل المبارة النهائية: 2022–23.

الاتحاد الدولي لكرة القدم: تشكيلة العام في أفريقيا: 2022.

الاتحاد المغربي أفضل حارس مغربي محترف: 2020–21، 2021–22، 2022–23.

الدوري السعودي للمحترفين حارس الشهر: أكتوبر 2023، نوفمبر 2023. الأرقام القياسية: أول حارس عربي يفوز بلقب قاري أوروبي (الدوري الأوروبي).

أول حارس عربي يرشح لجائزة الفيفا وجائزة فرانس فوتبول لأفضل حارس في العالم.

أول حارس أفريقي وعربي يرشح لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

أول حارس أفريقي وعربي يسجل هدفا في الدوريات الخمس الكبرى (الدوري الإسباني).

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أكثر حارس حفاظا على نظافة شباكه مع نادي إشبيلية لمدة (557) دقيقة محطما رقم الحارس السابق البرتغالي بيتو (516) دقيقة.

أفضل مركز لحارس أفريقي وعربي في تاريخ جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم (13).

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