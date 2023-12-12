شكرا لقرائتكم خبر سفيان أمرابط الأسوأ في مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هاجم أسطورة كرة القدم الإنجليزية، تيم شيرود، نجم الوسط المغربي سفيان أمرابط (27 عاما) واصفا إياه بأسوأ لاعب في فريق مانشستر يونايتد، خلال تحليله مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات (Sky Sports).

وقال شيرود بعد هزيمة مانشستر يونايتد (0-3) مطلع الأسبوع الحالي من بورنموث في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، «إن أمرابط اللاعب الأسوأ في الفريق، بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به خلال مواجهة الـتشيريز».

وأضاف شيرود «أريد أن يخبرني المدرب تين هاغ أو أي شخص، لماذا يلعب أمرابط ولا يلعب كوبي ماينو؟ أمرابط أسوأ لاعب، إنه يتخذ قرارات سيئة ويحتفظ بالكرة كثيرا، لا يمتلك أمرابط خصائص فنية مثل ماينو».

في حين علقت صحيفة ذا (The Sun) البريطانية، على أداء أمرابط بقولها «لم يظهر اللاعب المغربي بعد تأثيره في تشكيلة مانشستر يونايتد، إنه يعاني من مشكلات في التكيف مع وتيرة الدوري الإنجليزي».

وعلى عكس التوقعات، سقط أمرابط من حسابات المدرب تين هاغ، وأصبح لاعبا احتياطيا، بعد نحو عام من تألقه مع منتخب المغرب وقيادته إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

يذكر أن أمرابط يلعب مع مانشستر يونايتد معارا من فيورنتينا الإيطالي إلى نهاية الموسم الحالي.