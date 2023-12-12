جيرونا يواصل هيمنته على أبطال الليغا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل جيرونا مغامرته الشجاعة في الليجا بفوز أداء ونتيجة على برشلونة (4ـ2) على أرضه وأمام جماهيره، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «مونتجويك»، في ختام الجولة الـ16 من الدوري الإسباني

وانفرد جيرونا بصدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثالث (39)، ومتقدما على أتلتيكو مدريد الرابع، وبرشلونة الخامس، برصيد 34 نقطة لكل منهما.

مفاجأة أوروبية

وفي تقرير لموقع ترانسفير ميركاتو أكد أن هذه أكبر مفاجأة في البطولات الأوروبية الكبرى.

بعد 16 جولة من الدوري الإسباني، لم يعد برشلونة ولا ريال مدريد، ولا حتى أتلتيكو مدريد، في الصدارة، بل جيرونا.

ويملك النادي الكاتالوني سجلا استثنائيا بـ 13 انتصارا، تعادلين، وخسارة واحدة، ويبدو أنه ليس له حدود.

أفضل هجوم في الدوري الإسباني برصيد 38 هدفا، كما أثار جيرونا ضجة كبيرة بسبب اللعب الجميل الذي قدمه الفريق.

يركز فريق المدرب الإسباني ميجيل أنخل سانشيز مونيوز (48 عاما) بشكل كبير على الهجوم، ويقدم فريقه مباريات ممتعة بالدوري الإسباني.

وأشار التقرير إلى أنه يبدو للوهلة الأولى أن تصدر جيرونا لجدول ترتيب الليجا، هو بسبب تراجع مستوى الأندية العملاقة في البطولة.

يبدو هذا صحيح نسبيا.

كل من ريال مدريد وبرشلونة يعانيان من مشاكل واضحة هذا الموسم، لكنهما يحققان نتائج تبقى جيدة جدا.

خطيرون للغاية

وبذلك، يملك الميرينجي 39 نقطة في 16 جولة، أي نحو 2.4 نقطة لكل مباراة في المتوسط، وهي إحصائيات بطل محتمل.

بهذا المعدل، سيكون الرصيد في نهاية الموسم هو 91 نقطة، مع العلم أن ألقاب الدوري الإسباني تم حسمها في السنوات الأخيرة بمعدل نقاط 85 و88 نقطة.