النجوم يتصدرون الأرقام القياسية لكأس العالم للأندية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حفلت بطولة كأس العالم للأندية على مدار 19 نسخة سابقة بعدد من الأرقام القياسية والإحصائيات المميزة، سواء للأندية المشاركة في المسابقة أو اللاعبين الذين دونوا أسماءهم بحروف من ذهب في تاريخ البطولة.

يتربع النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو على عرش قائمة الهدافين التاريخيين لمونديال الأندية برصيد 7 أهداف، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه الويلزي جاريث بيل.

يتصدر الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإسباني بيب جوارديولا، قائمة أكثر المدربين تتويجا بكأس العالم للأندية، برصيد 3 ألقاب لكل منهما، بفارق لقب وحيد أمام أقرب ملاحقيهما الإسباني زين الدين زيدان.

شارك النجم الألماني المخضرم توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، في 6 مباريات نهائية بالبطولة، توج بها جميعا، ليصبح اللاعب الأكثر فوزا بلقب

المسابقة، حيث حصل على كأس العالم عام 2013 برفقة فريقه السابق بايرن

ميونخ الألماني، فيما نال البطولة أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 و2022

مع الفريق الملكي.

أربعة لاعبين فقط سجلوا 3 أهداف (هاتريك) في مباراة واحدة بالبطولة هم:

الأوروجواياني لويس سواريز ورونالدو وغاريث بيل والليبي حمدو الهوني، ويبقى رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثية في النهائي.

أبرز الأرقام التي شهدتها البطولة التي تقام سنويا: