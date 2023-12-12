النجوم يتصدرون الأرقام القياسية لكأس العالم للأندية

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يتربع النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو على عرش قائمة الهدافين التاريخيين لمونديال الأندية برصيد 7 أهداف، بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه الويلزي جاريث بيل.
يتصدر الإيطالي كارلو أنشيلوتي والإسباني بيب جوارديولا، قائمة أكثر المدربين تتويجا بكأس العالم للأندية، برصيد 3 ألقاب لكل منهما، بفارق لقب وحيد أمام أقرب ملاحقيهما الإسباني زين الدين زيدان.
شارك النجم الألماني المخضرم توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، في 6 مباريات نهائية بالبطولة، توج بها جميعا، ليصبح اللاعب الأكثر فوزا بلقب
المسابقة، حيث حصل على كأس العالم عام 2013 برفقة فريقه السابق بايرن
ميونخ الألماني، فيما نال البطولة أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 و2022
مع الفريق الملكي.
أربعة لاعبين فقط سجلوا 3 أهداف (هاتريك) في مباراة واحدة بالبطولة هم:
الأوروجواياني لويس سواريز ورونالدو وغاريث بيل والليبي حمدو الهوني، ويبقى رونالدو هو اللاعب الوحيد الذي سجل ثلاثية في النهائي.
أبرز الأرقام التي شهدتها البطولة التي تقام سنويا:
- خلال النسخ الماضية، كان لقب البطولة حكرا على أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية، حيث حصلت فرق القارة العجوز على 15 لقبا، في حين نالت فرق أمريكا اللاتينية 4 ألقاب.
- تأتي الأندية الإسبانية في صدارة قائمة الأكثر فوزا بالبطولة، بعدما حصلت عليها 8 مرات، بفارق 4 ألقاب أمام أقرب ملاحقيها الفرق البرازيلية، فيما وجدت أندية إنجلترا في المركز الثالث بامتلاكها 3 ألقاب في المونديال.
- يحمل ريال مدريد الإسباني الرقم القياسي كأكثر الفرق فوزا بالبطولة برصيد 5 ألقاب، متفوقا بفارق لقبين أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة الإسباني، فيما تقاسم كورينثيانز البرازيلي وبايرن ميونخ الألماني المركز الثالث بقائمة الأندية الأكثر تتويجا بكأس العالم برصيد لقبين، بينما حصلت فرق ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزي، وإنترناسيونال وساو باولو البرازيلين، وميلان وإنتر الإيطاليين على اللقب مرة وحيدة.
- يعد الإسباني رامون تريبيوليتكس أكثر مدير فني مشاركة في البطولة، بعدما تواجد في 7 نسخ بالمسابقة.
- يحمل أوكلاند سيتي الرقم القياسي في عدد مرات المشاركة بمونديال الأندية، حيث يستعد للعب في المسابقة للمرة الـ11 في تاريخه، علما بأنه كان مؤهلا للمشاركة أيضا في نسختي 2020 و2021، لكنه قرر الانسحاب بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد آنذاك.
- يحلق الأهلي المصري في صدارة قائمة أكثر الأندية خوضا للمباريات في مونديال الأندية برصيد 22 لقاء.
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