تشيلسي يتخلص من 7 لاعبين بالشتوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت تقارير من الصحافة البريطانية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يحضر لإحداث ثورة تغيير في تشكيلة الفريق، بسوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويعيش النادي اللندني فترة عصيبة على صعيد النتائج، حيث تعرض لسابع خسائره هذا الموسم في الدوري الإنجليزي على يد إيفرتون في الجولة الماضية (15)، ليتراجع إلى المركز الـ12 في جدول الترتيب.

ووفقا لموقع «TeamTalk» الرياضي، فإن تشيلسي يستعد للتخلص من 7 لاعبين في الميركاتو المقبل، وسط رغبة من المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بجلب لاعبين جدد من أجل العودة إلى المنافسة على الألقاب.

وكشف التقرير أن بوكيتينو عقد جلسة مع المديرين الرياضيين في النادي، لتحديد من سيستمر ومن سيرحل عن النادي في سوق الانتقالات، حيث حددوا 7 لاعبين للمغادرة.

وضمت قائمة اللاعبين الممكن رحيلهم عن ستامفورد بريدج كلًّا من نوني مادويكي، تريفوه تشالوبا، أرماندو بروجا، مارك كوكوريلا، أكسيل ديساسي، إيان ماتسن، ومالو غوستو، حيث يسعى نادي غرب لندن إلى استبدالهم بنجوم يتمتعون بجودة أفضل، خلال الفترة المقبلة.