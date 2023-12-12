27 مليونا يصوتون لمرشحي جوائز جلوب سوكر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت جلوب سوكر، الجهة المنظمة لجوائز دبي جلوب سوكر المرموقة المقدمة من نخيل وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، عن مشاركة 27 مليونا من عشاق كرة القدم حول العالم في التصويت لتحديد القوائم النهائية لمرشحي جوائز دبي جلوب سوكر 2023.

ويقام حفل توزيع الجوائز في منتجع أتلانتس النخلة في 19 يناير المقبل.

وفتحت أصوات المشجعين الباب أمام توقعات مشوقة بشأن اللاعبين الذين سيفوزون ضمن القوائم النهائية للجوائز في الـ 20 فئة، ولا سيما جائزة أفضل لاعب التي تزخر بباقة من ألمع نجوم كرة القدم حول العالم.

وانتهت الجولة الأولى من تصويت الجمهور، مع تأكيد المنظمين بأن نتائجها ستعيد إشعال بعض من أبرز المنافسات التي طغت على الساحة خلال الأعوام الأخيرة على أرض الشرق الأوسط.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هيمنا على نتائج التصويت لجائزة أفضل لاعب، إلى جانب كل من نجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند ونجم ريال مدريد الصاعد جود بيلينجهام، المرشح للفوز بأربع جوائز، بما فيها أفضل لاعب خط وسط وأفضل لاعب ناشئ.

وتصدر رونالدو، نجم النصر السعودي صاحب الـ 38 عاما، نتائج التصويت في جميع الفئات الثلاث التي تم ترشيحه فيها.