مدة غياب ديبالا مع روما بعد الإصابة أمام فيورنتينا بـ الدوري الإيطالي

كشف تقارير صحفي إيطالية، عن مدة غياب الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب فريق روما، بعد إصابته في لقاء فيورنتينا يوم الأحد الماضي.

وبحسب ما ذكره موقع «كالتشيو ميركاتو»، أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها باولو ديبالا إصابته في فخذه الأيسر، مما يعني أن المهاجم الأرجنتيني سيعود إلى الملاعب في عام 2024، وسيغيب عن مباراتي نابولي ويوفنتوس.

تعرض ديبالا للإصابة في الشوط الأول من مباراة روما التي تعادل فيها 1-1 أمام فيورنتينا ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وخضع نجم روما لفحوصات طبية جديدة اليوم الثلاثاء، ولن يشارك الدولي الأرجنتيني مع روما قبل العام الجديد.

وبحسب التقارير فإن الفحوصات أظهرت إصابة في الفخذ الأيسر للمهاجم، لذا سيضطر ديبالا إلى الغياب لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل.

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وهذا يعني أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا سيغيب أيضًا عن المباريات ضد شريف وبولونيا ونابولي ويوفنتوس.

يذكر أن ديبالا سجل 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 14 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم لكنه غاب بالفعل عن تسع مباريات بسبب الإصابات في موسم 2023-24.