تاريخ المواجهات العربية في كأس العالم للأندية قبل موقعة الاهلي والاتحاد

أصبح عشاق وجماهير كرة القدم العربية والعالمية، على موعد مع ديربي عربي في كأس العالم للأندية، عندما يصطدم الاتحاد السعودي بـ النادي الاهلي.

وحقق الاتحاد السعودي فوزًا مستحقًا على نظيره أوكلاند سيتي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في الدور التمهيدي من كأس العالم للأندية.

ويشارك الاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية في النسخة الجارية، للمرة الثانية في تاريخه، بصفته ممثلًا عن الدولة المضيفة، بينما يشارك الاهلي بطل أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي.

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تاريخ المواجهات العربية في كأس العالم

وستصبح مباراة الاهلي ضد الاتحاد هي المواجهة الحادية عشر في تاريخ مواجهات الأندية العربية في كأس العالم للأندية، بعدما جمعت 10 مباريات سابقة الأندية العربية.

2000: الرجاء المغربي ضد النصر السعودي (3-4)

2005: الأهلي ضد الاتحاد السعودي (0-1) في الدور التمهيدي.

2011: السد القطري ضد الترجي التونسي (2-1) في ربع النهائي.

2018: الترجي التونسي ضد العين الإماراتي (0-3) ربع النهائي

2019: الهلال السعودي ضد الترجي التونسي (1-0) ربع النهائي

السد القطري ضد الترجي التونسي (2-6) المركز الخامس

2020: الدحيل القطري ضد الاهلي (0-1) ربع النهائي

2021: الهلال السعودي ضد الجزيرة الإماراتي (6-1) ربع النهائي

الاهلي ضد الهلال (4-0) المركز الثالث

2022: الوداد المغربي ضد الهلال السعودي (ركلا ترجيح للهلال) ربع النهائي.