أوسيمين يُهدي نابولي الفوز على براجا والتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي فوزا غاليا على ضيفه فريق سبورتينج براجا البرتغالي، بنتيجة (2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

والتقى الفريقان اليوم الثلاثاء على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، من منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

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افتتح نابولي التسجيل في الدقيقة 9 عن طريق سردار سانشي لاعب براجا بالخطأ في مرماه.

قبل أن يضيف النيجيري فيكتور أوسيمين الهدف الثاني لفريق الجنوب الإيطالي في الدقيقة 33 من عمر وزمن الشوط الأول والمباراة.

وحاول الفريق البرتغالي العودة في المباراة وتسجيل هدف تقليص الفارق، وكان قريبا من تحقيق ذلك، لكن تسديدة ريكاردو هورتا تصدت لها العارضة في الدقيقة 79.

لتنتهي المباراة بفوز نابولي على براجا بهدفين نظيفين، ليرفع الفريق الإيطالي رصيده إلى النقطة 10 في المركز الثاني لجدول ترتيب المجموعة، ليضمن بذلك التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال رفقة ريال مدريد المتصدر.

بينما تجمد رصيد براجا عند النقطة 4 في المركز الثالث.