مدرب آرسنال يكشف حجم إصابة النني أمام آيندهوفن

كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، حجم إصابة الدولي المصري محمد النني نجم وسط فريق آرسنال الإنجليزي أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض النني للإصابة في مباراة آرسنال أمام آيندهوفن، والذي انتهى بتعادل الفريقان بهدف لمثله، في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، 2023/24.

وغادر النني المباراة في الدقيقة 62، بعد تعرضه للإصابة، ونزل بدلًا منه مارتن أوديجارد.

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وقال أرتيتا في تصريحات صحفية ردًا على سؤاله بـ عما إذا كان النني يعاني من إصابة في أوتار الركبة حيث قال: “نعم، لا نعرف مدى الإصابة، لكنه شعر بشيء ما”.

وتأتي إصابة النني قبل شهر من خوض منتخب مصر، لمنافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

وسيفتتح منتخب مصر مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا بملاقاة نظيره موزبيق يوم 14 يناير المقبل.