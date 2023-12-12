مانشستر يونايتد يودع دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ

ودع فريق مانشستر يونايتد منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني في ختام دور المجموعات بالبطولة الأوروبية.

واستضاف مانشستر يونايتد نظيره بايرن ميونخ مساء الثلاثاء، على ملعبه “أولد ترافورد”، في الجولة السادسة من دور المجموعات وخسر بهدف دون رد.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف حيث فشل كلاهما في استغلال الهجمات التي سنحت لهما.

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وفي الشوط الثاني استمر التعادل السلبي مسيطرًا على نتيجة المباراة حتى الدقيقة 70 قبل أن يسجل كينجسلي كومان هدف التقدم لصالح بايرن ميونخ.

بتلك النتيجة عزز بايرن ميونخ صدارته لترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وكان ضمن تأهله رسميًا لدور الـ16، ورافقه كوبنهاجن الدنماركي صاحب المركز الثاني بـ8 نقاط..

فيما ودع فريق مانشستر يونايتد بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما تذيل ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما سينتقل جالاتا سراي للدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث.