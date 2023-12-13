ضربة قاصمة لمنتخب مصر.. تقارير تكشف تفاصيل إصابة النني مع آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

تعرض الدولي المصري لاعب وسط فريق آرسنال، محمد النني ، للإصابة في مباراة فريقه ضد آيندهوفن في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة آرسنال وايندهوفن بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات البطولة، موسم 2023/24.

وشهدت المباراة مشاركة النني في التشكيل الأساسي للآرسنال، لكنه لم يتمكن من إكمال المباراة، حيث اضطر إلى الخروج في الدقيقة 62، ونزل بدلًا منه مارتن أوديجارد.

وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، تفاصيل جديدة حول إصابة النني، ضد آيندهوفن، الذي خرج في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" إن إصابة محمد النني قد تكون في أوتار الركبة، ولم يعلن أي تفاصيل جديدة من المدير الفني ميكيل آرتيتا بشأن الإصابة ومدة علاج اللاعب.

وينتظر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر إنتهاء المنافسات الخارجية، لإعلان قائمة المحترفين التي ستشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار يناير القادم.