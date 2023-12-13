مدرب الاتحاد السعودي: علينا الاستعداد لمواجهة الأهلي لأن المباراة ستكون صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



أكد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي، أنه يجب علينا أن نكون جاهزين لمواجهة الأهلي لأنها ستكون أصعب من مباراة اليوم

وقال "جاياردو"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، على فضائية “SCC1” الرياضية السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الفريق قدم مباراة جيدة ورائعة من جانب اللاعبين، الذين التزموا بالتعليمات داخل الملعب.

وأوضح أن الفوز في أول مباراة بداية جيدة، وهذا الفوز سيمنحنا الثقة، لكن لدينا متطلبات أكثر في المباراة القادمة أمام النادي الأهلي ، لأنها ستكون أصعب بكثير من مواجهة أوكلاند سيتي.

وأضاف أن الفريق واللاعبين سوف يرتاحون من مواجهة اليوم لإستعادة الطاقات، قبل مواجهة دور ربع النهائي أمام الأهلي.

وتأهل نادي اتحاد جدة للدور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثة أهداف دون رد، سجلها رومارينهو، كانتي، كريم بنزيما.