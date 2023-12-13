اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

لايبزيج - يونغ بويز 21:45

سرفينا زفيزدا - مانشستر سيتي 21:45

أتلتيكو مدريد - لاتسيو 00:00

رويال أنتويرب - 00:00

بورتو - شاختار 00:00

نيوكاسل - ميلان 00:00

دورتموند - باريس سان جيرمان 00:00

الدوري الأردني

مغير السرحان - شباب الأردن 17:00

بطولة غرب آسيا للناشئين

لبنان - العراق 17:00

اليمن - عمان 20:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا