الامارات | مباريات اليـوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أوروبا
لايبزيج - يونغ بويز 21:45
سرفينا زفيزدا - مانشستر سيتي 21:45
أتلتيكو مدريد - لاتسيو 00:00
رويال أنتويرب - برشلونة 00:00
بورتو - شاختار 00:00
نيوكاسل - ميلان 00:00
دورتموند - باريس سان جيرمان 00:00
الدوري الأردني
مغير السرحان - شباب الأردن 17:00
بطولة غرب آسيا للناشئين
لبنان - العراق 17:00
اليمن - عمان 20:00
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