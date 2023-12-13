الامارات | شباك نظيفة للفائزين في الجولة الـ 11 لدوري «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح الظفرة في الحفاظ على المركز الثاني المؤهل لدوري أدنوك للمحترفين بعد أن حقق فوزاً مهماً على فريق سيتي 2-0، في الجولة الـ11 من دوري الدرجة الأولى التي اختتمت أول من أمس، كما صعد «إف سي يونايتد» إلى المركز الرابع، بفوزه على «غلف إف سي» بالنتيجة نفسها، وهو أفضل مركز يحققه فريق صاعد في أول موسم له في دوري الأولى، ما يعكس أهمية مشاركة فرق الشركات في المسابقات الرسمية لدوري الدرجة الأولى، بينما فاز العربي على الرمس 5-0. وفي أبرز نتائج الجولة، فاز الفجيرة على دبا الحصن 1-0، ومسافي على مصفوت 1-0، والذيد على الجزيرة الحمراء 3-0، وفاز غلف يونايتد على التعاون بهدف نظيف، وتعادل دبا الفجيرة مع الحمرية بدون أهداف.

وواصل العروبة صدارته برصيد 28 نقطة، يليه الظفرة 22، ثم دبا الحصن 18، ثم يونايتد ودبا الفجيرة ولكل منهما 17 نقطة، والعربي 16، وهي الفرق التي تتنافس على الصعود. وفي أبرز مشاهد الجولة، نجحت الفرق الفائزة في سبع مباريات في الحفاظ على شباكها نظيفة دون أن تهتز، وتعد خسارة الرمس من العربي، الـ11 على التوالي في الموسم الحالي في رقم غير مسبوق في دوري الدرجة الأولى.

الأبرز في الجولة الـ 10

أفضل فريق:

يونايتد بعد أن حقق انتصاراً مهماً وصعباً على «غلف إف سي» ووصل إلى المركز الرابع.

أفضل لاعب مواطن:

لاعب العربي راشد عيسى لإسهاماته البارزة بتسجيل فريقه لخمسة أهداف قادت لتحقيق فوز مهم على الرمس.

أفضل مدرب مواطن:

جمال الحساني (الذيد) ونجح بقيادة فريقه للفوز على الجزيرة الحمراء بثلاثية نظيفة.

أفضل حارس مرمى:

عبدالله محمد حارس مرمى «يونايتد» ظهر بمستوى فني مميز، وتصدى لضربة جزاء.

أفضل لاعب أجنبي:

الإنجليزي بينيك افوبي (الظفرة)؛ إذ تمكن من تسجيل هدفي فوز فريقه، والحفاظ على المركز الثاني.

أفضل مدرب أجنبي:

الصربي ماركوف (الفجيرة)، بعد أن نجح بقيادة فريقه للفوز على منافس قوي والوصول إلى المركز السابع.