الامارات | الدوري العالمي للسباحة الفنية ينطلق في دبي اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم في «مجمّع حمدان الرياضي» بدبي منافسات الدوري العالمي للسباحة الفنية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويستمر على مدار يومين.

ويشارك في الدوري 160 سبّاحة من أعمار 12-30 سنة من 14 دولة هي: الإمارات، بريطانيا، إسبانيا، إيطاليا، اليونان، فنلندا، روسيا البيضاء، التشيك، جورجيا، بولندا، الأردن، نيوزيلندا، كازاخستان، روسيا.

وسيتواجد 110 سبّاحات من خارج الدولة يمثلن 23 فريقاً وأكاديمية إلى جانب منتخبي روسيا البيضاء واليونان المشاركين بنخبة السبّاحات اللاتي تتصدرهن اليونانية إيفانغيلا بلاتونيوتيس والروسية البيضاء فاسيلينا خاندوشكا الحائزتان على الميداليتين الفضية والبرونزية في بطولات العالم.

وتم الكشف عن تلك التفاصيل في مؤتمر صحافي عُقد أمس في مجلس دبي الرياضي، بحضور البطلة الأولمبية الروسية مارينا غوليدكينا الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، ومواطنتها انستازيا آرخيبوفسكايا بطلة العالم خمس مرات.

وتحدث في المؤتمر مدير مجمع حمدان الرياضي، عبدالله شهداد، ومديرة أكاديمية «دبل دي» داريا كالكينا المنظمة للبطولة.

وأكد شهداد الاستعداد التام لتنظيم البطولة وتهيئة مستلزماتها، لافتاً إلى أن البطولة تحتاج الى تجهيزات صوتية فوق وتحت الماء، وأجهزة تحكيم وتصوير خاصة، مشدداً على أن «مجمع حمدان الرياضي» مجهز ومؤهل لتنظيم بطولات في مختلف الرياضات، من بينها منافسات السباحة الفنية.

وقال: «مجلس دبي الرياضي حريص على التنوع سواء على صعيد استضافة تدريبات الفرق أو البطولات، وكذلك تقديم كل سبل الدعم لرياضات المرأة، وقد نظمنا في العام الماضي بالتعاون مع أكاديمية (دبل دي) بطولة دولية للسباحة الفنية، وقد أسهم نجاح تلك البطولة في تحقيق العديد من الفوائد من بينها استضافة ستة معسكرات تدريبية لفرق ومنتخبات في السباحة الفنية، وكذلك التوسع في تنظيم الحدث، حيث يتم الآن تنظيم الدوري العالمي بمشاركة 160 سبّاحة من 14 دولة من منتخبات وفرق وأكاديميات».

وقالت داريا كالكينا إن «الهدف من تنظيم البطولة هو تعزيز مكانة دبي في استضافة البطولات والمعسكرات التدريبية في هذه الرياضة الأولمبية الرائعة، وكذلك تقديم الفرصة للسبّاحات الناشئات باللقاء ومشاهدة بطلات عالميات وفرق متقدمة في هذا المجال».

وأضافت: «مشاركة منتخبي اليونان وروسيا البيضاء في البطولة يمنح الجمهور والمشاركات الفرصة لمشاهدة مستويات فنية عالية والتعلم منهما».